Theresia Fischer (27) will bei "Germany's next Topmodel" mehr Realität! Im vergangenen Jahr gelang der Beauty mit ihrer Teilnahme an der Castingshow der ganz große Durchbruch. Für den Catwalk-Nachwuchs in Heidi Klums (46) Sendung wünscht sich das Model allerdings klare Änderungen: "Ich denke, man sollte bei ‘Germany’s next Topmodel’ einfach noch ein bisschen mehr auch auf die Realität des Modellebens zurückkommen", erklärte die 27-Jährige gegenüber Promiflash. Den Luxus, in einer Villa wohnen zu dürfen, gebe es im wahren Modelleben nicht. Ob sich die Wünsche der Blondine in der kommenden Staffel tatsächlich verwirklichen werden?



