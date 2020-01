Es gibt für die beiden tatsächlich kein Liebes-Happy-End: Die Bachelor in Paradise-Stars Oggy Batar und Stefanie Gebhardt sind offiziell getrennt! Die beiden Reality-TV-Stars hatten sich vergangenen Herbst in dem Rosen-Ableger kennen- und lieben gelernt. Erste Vermutungen, dass die beiden nicht mehr zusammen sind, gab es bereits vor wenigen Wochen, nachdem sich die 32-Jährige traurig im Netz gezeigt hatte. Nach eigenen Angaben standen sie zwar noch in Kontakt, doch das scheint ihrer Beziehung nicht geholfen zu haben...

Das Liebes-Aus verkündete Oggy persönlich in seiner Instagram-Story: "Es ist halt aus. Ich hab's beendet, wiel es einfach Sachen gab, die man nicht aus der Welt schaffen konnte", erklärte der Glatzkopf seinen Follower im Netz. Und was sagt seine Ex dazu? Sie postete kurz danach folgenden Spruch auf der Foto- und Videoplattform: "Sei echt. Sei loyal – oder halte dich fern von mir." Über die Gründe für die Trennung halten sich beide bedeckt.

Vor Kurzem ließ Steffi lediglich durchblicken, dass sie von Oggy enttäuscht worden sei: "Ihr habt mitbekommen, zwischen mir und Oggy lief es eine Zeit lang nicht so gut. Es sind bestimmte Dinge vorgefallen, über die ich gerade nicht im Detail sprechen möchte, die mich sehr verletzt haben und wo es gar nicht gut für uns aussah", ließ sie ihre Fans wissen.

Instagram / stefaniegebhardt_ Oggy Batar und Stefanie Gebhardt bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

TVNOW Oggy Batar und Stefanie Gebhardt bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

TVNOW Oggy Batar und Stefanie Gebhardt bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de