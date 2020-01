In der 90er-Jahre-Kultserie Der Prinz von Bel-Air stellte Will Smith (51) in der Hauptrolle das Leben seiner reichen Familie mächtig auf den Kopf. Während er sich weiterhin der Schauspielerei widmet, haben seine Kollegen zum Teil andere Karriere-Wege eingeschlagen. Die Hilary-Darstellerin Karyn Parsons (53) hat als Autorin einen historischen Roman für Kinder veröffentlicht. Co-Star Daphne Maxwell Reid (71) brachte fünf Bücher heraus und entpuppte sich als Multi-Talent: "Ich habe ein Kochbuch, Fotobücher, ich mache Karteikarten und Kalender. Ich designe Klamotten", verriet sie Promiflash auf der Comic-Con in Dortmund.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de