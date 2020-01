Am vergangenen Sonntag sind Basketballlegende Kobe Bryant (✝41), seine 13-jährige Tochter Gianna und sieben weitere Insassen bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Jetzt stellte sich heraus: Auch Kylie Jenner (22) war schon öfter mit der Unglücksmaschine unterwegs gewesen. Sogar ihrer Nichte Dream (3) bescherte die Unternehmerin damit eine unvergessliche Überraschung zum Geburtstag. Die Mutter der 3-Jährigen, Blac Chyna (31), war darüber alles andere als erfreut: In einem Anwaltsschreiben machte das Model seinem Ärger jetzt Luft!

Von dem Rundflug ihres Sprösslings im vergangenen November habe Blac bis zum tragischen Unfall von Kobe gar nichts gewusst – erst durch Kylies Trauer-Posting realisierte die blondierte Kosmetik-Unternehmerin, dass auch Klein Dream schon in dem Helikopter saß. Wie Daily Mail berichtete, soll die 31-Jährige über diesen Umstand entsetzt sein: "Kein Elternteil sollte herausfinden, dass sein Kind ohne dessen Erlaubnis an einer gefährlichen Aktivität teilgenommen hat", heißt es in dem Schreiben von Blacs Anwältin Lynne Ciana.

Obwohl die Beauty und ihr Ex-Mann Robert Kardashian (32) das Sorgerecht für ihren Nachwuchs teilen, traf der Bruder der Kardashian-Jenner-Schwestern die Entscheidung offenbar allein. Bereits zum Ehrentag des kleinen Mädchens teilte der stolze Vater mehrere Bilder, auf denen Dream mit einem pinken Cupcake in der Hand vor dem Heli posierte.

