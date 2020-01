Dominik Bruntner (26) und Jolina Fust (23) wollen demnächst tatsächlich den nächsten Schritt wagen! Seit vergangenem Sommer sind der Mister Germany von 2017 und die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin offiziell ein Liebespaar. Die beiden wohnen sogar schon zusammen. Um das noch zu toppen, muss ein Heiratsantrag her – und der sollte im passenden Ambiente durchgeführt werden. "Es muss auf jeden Fall schön sein, also er darf mich jetzt nicht auf'm Sofa fragen" enthüllte die 23-Jährige im Interview mit Promiflash ihre Erwartungen.



