Laura Müller verdient aktuell eine Menge Geld! Teilnahmen bei Das Sommerhaus der Stars, Goodbye Deutschland und Let's Dance oder auch Modeljobs wie ihr Covershooting für den Playboy dürften der ehemaligen Schülerin eine Menge Kohle einbringen. Aber wandert die wirklich ausschließlich in Lauras Tasche? Wie Bild erfahren haben will, besteht zwischen der 19-Jährigen und Freund Michael Wendler (47) eine Art Provisionsvertrag. An allem, was seine Liebste einnimmt, verdient der Schlagerstar angeblich mit.



