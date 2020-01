TV-Jobs, Events und eine Rasselbande zu Hause – wie bekommt Johanna Klum (39) das bloß alles unter einen Hut? Obwohl die Moderatorin eine vierjährige Tochter und einen einjährigen Sohn hat, scheint sie fast über jeden Red Carpet zu laufen. So traf Promiflash sie auch bei der Premiere von "Magic Mike Live" in Berlin und hakte gleich mal nach, was ihr Geheimnis ist: "Mein Mann hat ja Elternzeit und das hilft natürlich ungemein und der hält mir super den Rücken frei. Gerade eben hab ich noch die Kleine ins Bett gebracht und jetzt bin ich hier", erklärte die 39-Jährige. Teamwork werde bei ihr und ihrem Partner großgeschrieben.



