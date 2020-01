Erst Mitte Januar startete No Body is perfect im Fernsehen bei Sat.1. In dem Nacktexperiment versuchen die Coaches Daniel Schneider, Paula Lambert (45), Sandra Wurster und Silvana Denker, den Kandidaten dabei zu helfen, ihre eigenen Körper zu lieben. Das Ziel der Show ist, dass es die kurvigen Teilnehmer nach einem viertägigen Workshop wagen, sich vor den Kameras nackt zu präsentieren. Bei den Zuschauer kam das Konzept offenbar aber nicht sehr gut an – der Sender setzt die Sendung deshalb nun ab.

Die Folge am vergangenen Montag schalteten nur noch rund 880.000 Zuschauer ein – das sei zu wenig und somit zog Sat.1 jetzt den Stecker. "'No Body is perfect' hat leider auf dem Sendeplatz sein Publikum nicht gefunden", erklärte eine Sprecherin des Kanals gegenüber BILD. Die vierte und letzte Folge der Staffel wird also nicht wie gewohnt kommenden Montag ausgestrahlt. Sie soll aber zeitnah auf der Streamingplattform Joyn zu sehen sein. Besonders bitter ist diese Nachricht natürlich für die Kandidaten dieser Folge: Ihr Nackedei-Auftritt hat es nicht mehr ins TV geschafft.

Einer der Teilnehmer ist Markus Trott, der in Folge vier seine persönliche Lebensgeschichte erzählt. "Als ich davon erfuhr, fühlte ich mich wie überfahren. Es tut mir besonders leid für die anderen Teilnehmer, das ganze Team und die Coaches, da alle einen tollen Job gemacht haben", erklärte er enttäuscht im Gespräch.

