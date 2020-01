Was werden Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) nach dem sogenannten Megxit machen? Die jungen Eltern kündigten erst vor wenigen Wochen an, dass sie alle royalen Ämter niederlegen und stattdessen finanziell unabhängig sein wollen. Wie genau das aussehen soll, verrieten sie bisher noch nicht. Die ehemalige Suits-Darstellerin scheint es allerdings wieder in ihren alten Job zu ziehen. Sie arbeitete erst vor Kurzem für eine Disney-Dokumentation als Synchronsprecherin. Auch ihr früheres Hollywood-Management soll die 38-Jährige nie aufgegeben haben.



