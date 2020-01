Star-Support für Florian Silbereisen (38)! Am zweiten Weihnachtsfeiertag feierte der Klubbb3-Star seine TV-Jungfernfahrt auf der MS Amadea, besser bekannt als das Traumschiff. Sein Debüt als Kapitän Max Parger brachte dem Sender Megaquoten ein. Für seine Darbietung musste der Schlagerheld allerdings auch Kritik einstecken – er sei nicht sonderlich authentisch gewesen, fanden einige Zuschauer. Floris Freund und Kollege Ross Antony (45) kennt auch den Grund dafür: "Ich glaube, was schwierig für manche Leute ist, ist, dass er trotzdem Florian Silbereisen ist. Er ist der größte Showmaster hier in Deutschland und ihn in so einer Rolle zu sehen – daran muss man sich erst mal gewöhnen", verriet der Sänger bei Julian Stoeckels (32) Party zum Dschungelcamp-Auftakt gegenüber Promiflash.



