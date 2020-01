Wie schlägt sich Profiboxer Sebastian Preuss (29) im Bachelor-Ring? Seit vier Wochen ist der TV-Junggeselle bereits auf Brautschau in Mexiko. Mit der einen oder anderen Dame ist er schon auf Tuchfühlung gegangen. In der Ladysvilla ist Basti also ein gern gesehener Gast – trotz seiner kriminellen Vergangenheit samt Haftstrafe. Von dieser rauen Art ist scheinbar nichts mehr übrig: Der 29-Jährige wickelt die Liebes-Anwärterinnen reihenweise mit seinem Charme um den Finger. Doch wie kommt er bei den ehemaligen Bachelor-Stars an? Kann Basti auch bei Leonard Freier (34), Jessica Paszka (29) und Co. einen Volltreffer landen?

