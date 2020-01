14 Jahre Beziehung und sie sind immer noch völlig vernarrt ineinander – die Rede ist von Mia Julia (33) und ihrem Ehemann Peter Brückner. Im Mai 2009 schwor die ehemalige Pornodarstellerin ihrem Lieblingsmenschen ewige Treue und das Versprechen hat sie bis heute gehalten. Peter unterstützte das Model, das sich nach wie vor gerne freizügig präsentiert, eine Karriere als Malle-Star aufzubauen. Dafür ist ihm Mia Julia überaus dankbar. Pünktlich zum Jahrestag widmete sie Peter im Netz zuckersüße Zeilen!

Auf Instagram postete die 33-Jährige eine Fotoreihe, in der sie die gemeinsame Zeit Revue passieren lässt. Dazu verfasste sie einen herzzerreißenden Text. "Seit 14 Jahren ist uns egal, ob Außenstehende unsere Beziehung verstehen oder nicht", begann die Sängerin ihren Post. "Ich weiß, dass mich dieser Mensch glücklich macht! Wir lügen uns nicht an, stehen füreinander ein, kämpfen für uns und das, was wir lieben und leben, wer wir sind und wovon wir träumen."

In ihrer Ehe gehe es darum, gemeinsam frei zu sein, zu lieben und leben, aber manchmal auch harte Zeiten durchzustehen. "Wenn ich neben dir auf der Couch einschlafe, weckst du mich sanft und bringst mich ins Bett, deckst mich zu und wartest meistens, bis ich eingeschlafen bin", schrieb Mia Julia weiter. "Ich liebe dich, Peter und freue mich auf jede weitere Sekunde mit dir – auch wenn wir irgendwann knittrig und alt sind. Du machst mich komplett!"

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia, Malle-Sängerin

Anzeige

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Peter Brückner und Mia Julia, Ehepaar

Anzeige

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Sängerin Mia Julia Brückner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de