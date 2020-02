Im Sommer 2019 wurde bei Jennifer Frankhauser (27) Lipödem diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine chronische Fettverteilungsstörung. Die Influencerin bekämpft die Krankheit inzwischen mit mehreren Operationen. Die erste hatte sie schon im vergangenen Herbst hinter sich gebracht, die zweite stand am Mittwoch an. Kurz zuvor meldete sie sich noch bei ihren Fans auf Instagram: "Ich habe ja vor gar nichts Angst, aber das geht an meine Nerven irgendwie."



