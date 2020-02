Vanessa Bryant (37) durchlebt zurzeit einen wahren Albtraum. Am vergangenen Wochenende kamen ihr Mann, der Basketballstar Kobe Bryant (✝41), und ihre 13-jährige Tochter Gianna bei einem Helikopterabsturz ums Leben. In einem Instagram-Post meldet sich die trauernde Witwe jetzt zum ersten Mal seit dem tragischen Verlust zu Wort: "Es gibt nicht genug Worte, um den Schmerz zu beschreiben, den wir gerade verspüren. Es tröstet mich, dass ich weiß, dass Kobe und Gigi beiden klar war, wie sehr sie geliebt wurden. Wir waren so gesegnet, sie in unserem Leben zu haben."



