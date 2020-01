Jenny Frankhauser (27) ist auf dem Weg der Besserung! Im Sommer 2019 erhielt die Reality-Darstellerin die Diagnose: Sie leidet unter einem Lipödem. Die chronische Fettverteilungsstörung sorgt für unproportionale Fettanlagerungen im Körpergewebe. Bereits im Herbst vergangenen Jahres brachte die Influencerin eine erste Operation hinter sich – vergangenen Mittwoch erfolgte der zweite Eingriff. Jetzt meldete sich die Beauty mit einem ehrlichen Body-Update bei ihrer Community!

"Mir geht es relativ gut", teilte die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story mit. Doch ihr Zustand würde sich schubweise verändern: "Dann habe ich manchmal so eine halbe Stunde, wo ich denke 'Ach, voll easy' und dann denke ich wieder 'Oh mein Gott, ich will einfach nur noch schlafen", gab sie offen zu. Bei dem zweiten Eingriff sind der ehemaligen Dschungelkönigin rund 2,5 Liter Fett aus Armen und Beinen abgesaugt worden. Die betroffenen Stellen sind noch deutlich geschwollen. Die Schmerzen an ihren Beinen seien besonders intensiv.

An ihren Oberarmen konnte die Schönheit im Vergleich zum vorherigen Stand aber schon eine Veränderung erkennen: "Da sieht man einen deutlichen Unterschied", verriet sie stolz. In den ersten Tagen nach dem Eingriff war Jenny noch auf Hilfe angewiesen: "Mein Freund ist so gut für mich da gewesen. Das ist Liebe", dankte die Sängerin ihrem Liebsten, der ihr beim Duschen geholfen habe. Trotz der Schmerzen sei die Operation in Hinblick auf Besserung die beste Entscheidung: "Das ist einfach ein ganz neues und schönes Gefühl", erklärte sie.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Januar 2020

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser mit ihrem Freund im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de