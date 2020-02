Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (50) trennten sich 2005 nach viereinhalb Jahren Ehe – der Grund: Der Schauspieler verliebte sich während der Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" in seine Kollegin Angelina Jolie (44), die er 2014 schließlich heiratete und mit der er sechs gemeinsame Kinder hat. Aber mittlerweile ist der Hollywood-Hottie wieder Single – genau wie Jen. Und bei den diesjährigen SAG Awards sah es fast so aus, als würde sie miteinander flirten. Ein Vertrauter behauptete jetzt im Interview mit Mirror: "Sie haben ihre Liebe neu entfacht." Aber ist an den Gerüchten etwas dran? Promiflash fasst noch einmal alle Höhen und Tiefen von Brad und Jens Beziehung zusammen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de