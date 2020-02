Jen Harley macht nun ihre Leidenschaft zum Beruf! Ihre Bekanntheit erlangte die Influencerin durch die ständige On-Off-Beziehung mit Jersey Shore-Star Ronnie Ortiz-Magro (34). Nach der letzten Reunion wurde die Turtelei allerdings durch einen üblen Vorfall beendet: Der 33-Jährige bedrohte seine Partnerin mit einem Messer. Das fragwürdige Liebeskapitel will die Blondine nun endgültig abschließen. In ihr neues Leben startet die Mutter der einjährigen Ariana mit einem neuen Job: Sie arbeitet nun als Immobilienhändlerin!

Offenbar ist Jens Vorhaben auf dem Wohnungsmarkt durchzustarten schon länger in Vorbereitung. Ein Insider berichtete gegenüber TMZ, die Ex von Ronnie soll in der Vergangenheit Kurse belegt haben, die ihr das Geschäft mit den Immobilien näher brachten. Inzwischen ist sie Teil des Realty One Group Immobilienunternehmens und besitzt ihre eigene Maklerlizenz. Damit darf Jen künftig in den US-Bundesstaaten Nevada und Kalifornien frei stehende Unterkünfte an Kunden vermitteln.

Im Verkauf von Häusern dürfte die Beauty bereits geübt sein: Sie besaß schon sechs Eigenheime. Der An- und Verkauf kostete Jen zwar immer einiges an Nerven, mit der Provision steigerte sie allerdings auch ihr Vermögen. Und ihr Haus in Florida will die Schönheit künftig als Airbnb für Touristen anbieten.

