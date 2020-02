Kanye West (42) und Kim Kardashian (39) wollen ihre Ehe retten! Der Rapper und der Keeping up with the Kardashians-Star sind seit 2014 verheiratet und haben vier Kinder. Nach außen hin wirkt das Paar eigentlich glücklich. Erst vor wenigen Monaten hatten die beiden ihr Ehegelübde erneuert. Doch in Wahrheit soll ihre Ehe am Ende sein. Kanye und Kim wollen deshalb jetzt eine Sexualtherapie machen!

Ein Insider verriet gegenüber Radar Online, dass die Beziehung des Paares vor einigen Jahren schon einmal von einem Sex-Therapeuten gerettet worden sei. Seit der Geburt ihres vierten Kindes vor rund acht Monaten soll es nun aber erneut bei ihnen kriseln. Deshalb würden Kim und Kanye nun mindestens einmal pro Woche eine Therapiesitzung haben. "Sie hoffen, dass der Blitz noch einmal einschlagen kann", erklärte die Quelle.

Der Psychologe unterstütze den 42-Jährigen und die 39-Jährigen dabei, ihre Frustrationen rauszulassen und sich gegenseitig zu öffnen. Aber nicht nur bei Kommunikationsproblemen hilft er dem Glamour-Paar: "Der Therapeut gibt ihnen Vorschläge, wie sie das Knistern wieder in ihr Sexualleben zurückbringen können."

Actionpress/ Backgrid Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern in New York

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Met Gala 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de