Alles aus zwischen Pia Tillmann (32) und Steffen Donsbach! Eigentlich schien es im Privatleben der Schauspielerin ziemlich gut zu laufen: Am Set von Berlin - Tag & Nacht lernte sie Steffen kennen und später auch lieben. Das Paar besiegelte seine Beziehung nicht nur mit einer Ehe, sondern bekam auch 2017 einen Sohn. Erst kürzlich schienen die beiden sogar noch weiteren Nachwuchs zu planen – doch nun gehen sie plötzlich getrennte Wege: Pia und Steffen haben sich getrennt!

In ihrer Instagram-Story gab die Blondine jetzt ein ausführliches Statement zu dem überraschenden Liebes-Aus ab: "Steffen und ich haben eine mehr als harte Zeit hinter uns, in der wir uns beide den Arsch aufgerissen haben, um unseren Sohn glücklich zu machen. Leider ist es so [...], dass wir uns als Paar auseinandergelebt und aus den Augen verloren haben." Sie hätten viele Gespräche geführt und seien zu dem Entschluss gekommen, dass sie "nicht mehr nur als Eltern und Menschen" funktionieren wollten.

Nichtsdestotrotz haben die ehemaligen Turteltauben aber keinen Streit: "Steffen und ich verstehen uns nach wie vor gut, begegnen uns auf Augenhöhe und sind in keiner Weise zerstritten!" Ihr Fokus sei nun in erster Linie, gute Eltern für ihren Spross Henry zu sein.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann im Januar 2020

Anzeige

Instagram / derdonsbach Pia Tillmann und Steffen Donsbach

Anzeige

Instagram / piatillmann Steffen Donsbach, Pia Tillmann und Sohn Henry, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de