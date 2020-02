Neues Jahr, neuer Look – das dachte sich jetzt wohl auch Ana Johnson (26)! Was ihre Haare angeht, ist die Influencerin total wandelbar! Erst Anfang vergangenen Jahres trennte sie sich von ihrer langen Mähne und entschied sich für einen trendigen Bob. Doch nach einigen Monaten mussten dann wieder Extensions her. Während der haarigen Transformationen blieb Ana allerdings ihren hellblonden Haaren stets treu – bis jetzt!

"Ich habe vor, heute eine Veränderung vornehmen zu lassen", kündigt Ana in einem aktuellen YouTube-Video ihren Fans an. Und tatsächlich kommt die Rheinländerin mit einer kleinen Typveränderung vom Friseur. Ihre Haare sind wieder etwas kürzer – und tatsächlich dunkler! "Das ist jetzt so angelehnt an meine Naturhaarfarbe. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich finde es ganz extrem, wie unterschiedlich man direkt aussieht, wenn man nur ein paar Töne dunkler ist", lautet ihr erstes Fazit.

Wie wohl Anas Mann Tim auf die neue Haarpracht seiner Frau reagiert? "Krass, Schatzi, wie geil", freut sich der Muskelmann und bekommt sich beim Anblick seiner Gattin kaum mehr ein. "Dunkelblond, voll schön, süß, sieht schön aus", hält er weiter fest und verpasst der 26-Jährigen einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Netz-Star

Anzeige

YouTube / AnaJohnson Ana Johnson, Influencerin

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Mann Tim Johnson, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de