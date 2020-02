Die kleine Mia Rose Harrison (2) wird schon bald zur großen Schwester! Vor zwei Jahren kam die Tochter von Sarah (28) und Dominic Harrison (28) auf die Welt. Dass das YouTube-Pärchen sich ein Geschwisterchen für sie wünscht, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun gaben die beiden Eltern bekannt, dass es tatsächlich so weit ist: Sarah ist mit einem zweiten Kind schwanger. Und wenn es nach Mia geht, steht auch schon beinahe fest, ob es ein Junge oder ein Mädchen werden soll.

Auf YouTube verriet Sarah, dass ihre Tochter sofort gemerkt habe, dass da etwas in dem Bauch ihrer Mama wächst. Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen, wissen die werdenden Eltern allerdings noch nicht. Wenn es nach Mia geht, dann ist das Geschlecht jedoch klar: "Bruder!", antwortete die Kleine auf die Frage ihrer Mutter, was sie lieber hätte. Auf die folgende Nachfrage rief die Zweijährige dann aber "Schwester". Die Kleine scheint offenbar also noch flexibel zu sein.

Sarah und Dominic kündigten an, das Geschlecht sofort zu verraten, sobald sie es selbst wissen. Bis dahin baten sie ihre Fans jedoch um Geduld: "Wenn wir sagen 'Furzi', dann heißt das nicht, dass das ein Junge wird", erklärte der 28-Jährige.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Fitness-Influencer

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison und Tochter Mia Rose im August 2019

