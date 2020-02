Ross Mullans Figur kennen alle Game of Thrones-Fans, sein Gesicht aber wohl nur die wenigsten. Der Schauspieler verkörperte in der erfolgreichen Fantasy-Serie einen der gefürchteten Weißen Wanderer. Für diese Rolle nahm er einige Strapazen auf sich, wie er Promiflash auf der German Comic Con verrät: "Wir haben um 1 Uhr morgens angefangen: fünf Stunden für das Make-up, zwölf Stunden gedreht und dann zwei Stunden, um das Make-up wieder runterzukriegen. Ich hatte also sehr wenig Schlaf."



