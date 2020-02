Vor wenigen Stunden haben Sarah Harrison (28) und ihr Liebster Dominic Harrison (28) bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. 2017 freute sich das Paar bereits über die Geburt von Töchterchen Mia Rose (2). Seitdem warten die Fans gespannt auf die Neuigkeit, wann ein weiteres Geschwisterchen folgen wird. Und nun ist es endlich so weit! Einen wirklich sichtbaren Babybauch musste die YouTuberin allerdings in den letzten Wochen vor der Bekanntgabe gar nicht verstecken, denn sie hat erst eine ganz kleine Kugel.

Auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal teilte das Bloggerpaar ihren Fans heute die freudige Nachricht mit. In dem Video nahmen die Eltern ihre Zuschauer mit zu ihrem ersten Babybauch-Shooting: "Das ist meine kleine Kugel", erzählte Sarah stolz und streckte dabei ihr winziges Bäuchlein in die Kamera. Es sei ihr aufgrund der Größe nicht sehr schwer gefallen, ihre neuen Rundungen zu kaschieren. "Es sieht eher so aus, als hätte ich einfach nur gut gegessen", gab die Blondine lachend zu.

Die beiden Netz-Stars können es selbst kaum glauben, dass ihr Traum vom zweiten Kind nun wahr wird. "Wie geil ist das bitte?", platzte es aus dem ehemaligen Playmate heraus. Es habe sogar direkt nachdem sie die Pille abgesetzt hatte, mit der Schwangerschaft geklappt. "Bro, ich bin stolz auf dich", witzelte Domi und guckte dabei scherzhaft sein Gemächt an.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Mia Rose, Sarah Harrison; Januar 2020

YouTube / Team Harrison Sarah Harrison, Januar 2020

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison, Dezember 2019

