Serlina Hohmann (25) ist zurück! Im Jahr 2016 hatte die schöne Blondine den zweiten Platz bei Germany's next Topmodel belegt. Seitdem war es deutlich ruhiger um die gebürtige Koblenzerin geworden. Das soll sich nun aber ändern. Promiflash verrät Serlina, dass sie nun in Deutschland voll durchstarten will. Einige andere Themen, wie zum Beispiel ihren derzeitigen Beziehungsstatus, schneidet das aktuell in Tel Aviv lebende Model auch noch an.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de