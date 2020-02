Und mal wieder eine Photoshop-Panne bei Chloe Ferry (24)! Der Geordie Shore-Star begeistert seine Follower regelmäßig mit heißen Pics im Netz und kann sich über eine wachsende Community freuen. Mittlerweile folgen der Blondine mit dem üppigen Po bereits über drei Millionen Abonnenten. Doch bei ihrem neuesten Posting mussten viele Follower lachen: Um ihre Kurven in Szene zu setzen, half die Britin mit einem Bildbearbeitungsprogramm nach – und patzte dabei ordentlich!

In einer neuen Bilderreihe auf Instagram posiert die TV-Bekanntheit in einem engen Minikleid mit Schlangenmuster. Doch den Usern fällt vor allem der Hintergrund auf, da die Linien des Küchenschranks und der Tür völlig verzogen sind. Den Fans ist klar: Da war erneut Photoshop am Werk! "Sehr süß, aber deine Photoshop-Skills sind katastrophal" oder "Bitte höre auf, deinen Körper zu bearbeiten", lauteten nur zwei von zahlreichen Kommentaren unter den Fotos.

Ob Chloe diesem Rat folgen wird? Die 24-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass sie ihre Bilder bearbeitet. Schon mehrfach ging das in die Hose – erst vor einigen Wochen ertappten einige Nutzer die Influencerin dabei, wie sie ihre Beine mit dem Programm schlanker geschummelt hatte.

Instagram / chloegshore1 Influencerin Chloe Ferry

Anzeige

Instagram / chloegshore1 "Geordie Shore"-Star Chloe Ferry

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de