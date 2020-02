Das Liebesleben von Katie Price (41) glich in den vergangenen Jahren einer Achterbahnfahrt! Nach drei gescheiterten Ehen schien die Britin zuletzt in Kris Boyson den Mann fürs Leben gefunden zu haben, doch die On-Off-Beziehung zu dem Blondschopf scheiterte am Ende des vergangenen Jahres. Seitdem ist die fünffache Mutter Single. Könnte eine heiße Lady ihren Beziehungsstatus bald wieder ändern? Katie meinte vor wenigen Tagen, lesbisch werden zu wollen!

Wie The Sun berichtet, hielt das ehemalige Boxenluder vergangene Woche einen Make-up-Kurs in Liverpool ab und beantwortete dabei auch Fragen ihrer Fans. Dabei erwähnte die 41-Jährige, dass sie aktuell solo sei Daraufhin machte eine Bewunderin ihr einen Vorschlag: "Du solltest lesbisch werden!" Für Katie gar nicht so abwegig. Sie witzelte: "Vielleicht ist das eine gute Idee. Ich sollte eine Lesbe werden, weil Männer mich einfach nur ankotzen!"

Eine Beziehung zu einer Frau wäre für den Beauty-OP-Fan zumindest eine neue Erfahrung: Seit sie im Scheinwerferlicht steht, ist Katie immer nur mit Liebeleien mit Männern in die Schlagzeilen geraten. Ob sich das demnächst ändern wird? Was meint ihr? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Backgrid / ActionPress Katie Price und Kris Boyson ganz verliebt in Essex im November 2019

ActionPress Katie Price, November 2019

SIPA PRESS / ActionPress Katie Price in London, 2016

