Was für eine süße Anekdote! Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) stehen aktuell vor allem wegen ihrer Schwangerschaft im Fokus der Öffentlichkeit. Bevor diese aber Thema wurde, war das Paar im Sommer noch zu Gast bei Promi Shopping Queen gewesen. Die Folge mit Angelina, Sophia Vegas (32) und Sabrina Mockenhaupt (39) wird am heutigen Sonntag ausgestrahlt. Und neben der Mode-Thematik kamen die Damen auch noch über andere Dinge ins Plaudern: Angelina schwärmte nun von einem ihrer frühen Dates mit Basti!

Bevor der Wettkampf richtig losgehen konnte, präsentierte Angelina ihren Konkurrentinnen ein paar Lieblingsteile aus ihrem Kleiderschrank – darunter war auch ein silberfarbenes Glitzer-Kleid, was Mocki und Sophia direkt ins Auge fiel. Die Geschichte dahinter? Ziemlich niedlich! "Dieses Kleid hatte ich an, als ich und mein Freund das erste Mal so richtig schick Essen waren", erinnerte sich die Ex-Bachelor-Kandidatin. "Wir hatten einen Tisch in einem Restaurant mit Blick auf das Brandenburger Tor. Und wir wollten auch nur diesen einen Tisch, weil man nur von dort auf das Brandenburger Tor gucken konnte. Es war mega-romantisch", schwärmte sie weiter.

Mittlerweile würde Angelinas Körpermitte wohl nicht mehr ganz so leicht in den Fummel reinpassen – schließlich befindet sich die Bald-Mama bereits im sechsten Schwangerschaftsmonat. Erst Ende Januar präsentierte sie ihrer Community ihre wachsende Kugel, die nun schon tatsächlich deutlich erkennbar ist!

Getty Images Angelina Heger und Sebastian Pannek, Juli 2019

Anzeige

Instagram / angelinaheger Bachelor-Star Angelina Heger

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de