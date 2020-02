Sophia Vegas (32) war von Sabrina Mockenhaupt (39) ziemlich genervt! Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin nahm am Sonntag zusammen mit der Profisportlerin und Angelina Heger (27) bei Promi Shopping Queen teil und gab ihren Konkurrentinnen einen Einblick in ihre Garderobe. Das schien die Blondine aber nur kurz darauf auch schon wieder zu bereuen: Denn Sabrina wollte unbedingt mal in ihre extravagante Kleidung schlüpfen!

Sophia zeigte ihren Mitstreiterinnen ein Latex-Dress, dass sie bisher selbst noch nie getragen habe. Das verstand der Let's Dance-Star offenbar als Aufforderung, ihr die Anprobe abzunehmen und sich das Kleid selbst überzuziehen: "Ja dann nehme ich das mal mit!", erklärte die Brünette. Das gefiel dem Reality-TV-Star so gar nicht: "Ich mag das ja überhaupt nicht, wenn Sachen von anderen Leuten angezogen werden – und ganz speziell, wenn ich die Kleider selbst noch nicht getragen habe." Sie habe sich das Outfit gekauft, um ihren Partner damit bei einem Date zu überraschen. "So was ist einfach kacke", erklärte sie.

Die Blondine reagierte sich aber offenbar schnell wieder ab und änderte sogar ihre Ansicht: "Aber letzten Endes, fand ich ihre Reaktion supersüß. Weil sie gesagt hat, sie möchte auch so ein Kleid haben – eine Mocki!", verriet Sophia und vermutete sogar, dass Sabrina selbst ein Faible für auffällige Kleidung habe.

ActionPress Sophia Vegas in Los Angeles

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin

Anzeige

ActionPress Sophia Vegas im März 2019

Anzeige

Stört es euch auch, wenn jemand eure neue Kleidung vor euch anzieht? Ja, das geht gar nicht! Nein, mir ist das egal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de