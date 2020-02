Im Dezember trennt sich das YouTube-Trio ApeCrime offiziell nach acht gemeinsamen Jahren – kein Wunder also, dass das turbulente Aus auch im neuen Jahr noch in aller Munde ist! Statt gemeinsam vor die Kamera zu treten, gab jedes Mitglied der Affenbande einzeln ein Statement ab, Andre Schiebler (28) sogar in Form eines Disstracks! Doch was halten eigentlich ihre Plattform-Kollegen davon, wie die Trennung abläuft? Promiflash hat beim Screening von "Kartoffelsalat 3" bei Freshtorge (31), KekseTV (20), Dillan White (21) und Ex-Y-Titty-Mitglied Matthias Roll (28) nachgefragt. Torge hofft vor allem, dass die Fans den Jungs auch weiterhin treu bleiben: "Weil, die haben schon für YouTube auch sehr, sehr viel gemacht und das auch mitgeprägt. Ich hoffe einfach, dass das mehr in Erinnerung bleibt, als diese uncharmante Trennung, sage ich mal."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de