Arielle Rippegather steht ein großer Schritt bevor: Der Transgender-Star bekommt eine Vagina! 2017 wurde Arielle durch DSDS bekannt – damals noch als Marco. Inzwischen hat die Nachwuchssängerin bereits Brüste und will ihren Körper nun gänzlich zur Frau umwandeln lassen. Doch der geplante Eingriff an den Geschlechtsorganen ist nicht nur körperlich eine echte Herausforderung: Arielles Psyche muss auf diese Neuerung ebenso professionell vorbereitet werden. "Auch wenn ich eine Muschi haben möchte, ist es so, dass ich das Körperteil trotzdem erst mal annehmen muss. Und auch lernen muss, das anzunehmen", erklärte die Blondine nun im Promiflash-Interview.



