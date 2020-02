Trennungsschmerz war gestern: Claudia Norberg (49) gibt Vollgas! Fast 30 Jahre lang gingen die Ex-Dschungelcamperin und der Schlagerstar Michael Wendler (47) gemeinsam durchs Leben, bis ihre Ehe im Oktober 2018 in die Brüche ging. Inzwischen scheint Claudia das Liebesaus aber überwunden zu haben: Sie ist wieder bereit, sich auf dem Singlemarkt zu platzieren. Und für dieses Vorhaben peppte die Blondine ihren Kleiderschrank auf – mit ganz besonders heißen Klamotten!

RTL begleitete die Künstler-Managerin jetzt zu einem Nackt-Shooting. Zwischen etlichen Leder-Pieces und Spitzen-Bodys packte Claudia aus und verriet: "Da ich ja Single bin, habe ich meine ganze Garderobe auf sexier umgestellt. Und das trage ich dann tatsächlich in den Diskotheken, wenn ich mal unterwegs bin." Doch dieser Schritt sei der 49-Jährigen keinesfalls leicht gefallen: Das Trennungstief hatte sie voll im Griff. Glücklicherweise konnte sich Claudia daraus aber befreien: "Nachdem ich die ganzen Jogginghosen-Perioden überstanden hatte, hab ich mir hohe Schuhe angezogen. Dann läufst du schon wieder ganz anders, du fühlst dich wieder wie eine Frau!"

Ihre zurückgewonnene Weiblichkeit will Claudia nun komplett genießen – auch wenn sie vermeintliche Makel noch aus der Welt schaffen will. "Ich muss mehr Sport treiben. Das weiß ich. Aber ich habe im letzten Jahr sehr viel Schokolade gegessen, ich brauchte das aber auch. Ich bin nicht so richtig in shape", analysierte sie ihre Kurven.

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg im August 2014

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg in Cape Coral, 2019

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Claudia Norberg bei der "Tanz der Vampire - Das Musical"-Premiere in Oberhausen, 2019

