Hollywood trauert um einen der Größten: Kirk Douglas (✝103) ist tot. Der Schauspieler zählte seit den 50er Jahren zu den absoluten Megastars der Traumfabrik – am Mittwoch ist er nach über einem Jahrhundert Lebenszeit gestorben. Seine Familie hatte noch im Dezember mit ihm Geburtstag gefeiert. Sein Sohn Michael (75) äußerte sich gegenüber People: "Kirk hat ein gutes Leben geführt und hinterlässt ein Vermächtnis im Filmbereich, das noch für Generationen Bestand haben wird." Etliche Schauspiel-Kollegen, darunter Star Wars-Darsteller Mark Hamill (68) und Star Trek-Star William Shatner (88), haben bereits ihr Beileid bekundet. Rührende Worte kamen auch von Kirks Schwiegertochter Catherine Zeta-Jones (50): "Mein Liebling Kirk, ich werde dich für den Rest meines Lebens lieben. Ich vermisse dich schon jetzt so sehr. Ruhe in Frieden."



