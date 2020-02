Madeleine Krakor (35) steht zu ihrem Körper! Nach Laura Müller ließ nun auch der Alles was zählt-Star für den Playboy die Hüllen fallen und ziert das Cover und einige Seiten der aktuellen Ausgabe! In der Vergangenheit sah sich die Schauspielerin wegen ihrer Kurven schon das ein oder anderer Mal mit Hate-Kommentaren konfrontiert – die änderten aber offenbar nichts an ihrer Einstellung zu ihrem Äußeren: Madeleine fühlt sich in ihrer Haut nämlich pudelwohl!

Im Interview mit Playboy verriet die Blondine jetzt, dass sie ein ziemlich gutes Verhältnis zu ihrem Körper habe und ihn selbst als ganz normal wahrnehme: "Ich entspreche körperlich einer durchschnittlichen deutschen Frau, trage Größe 38 bis 40. Wir sollten mit uns selbst viel mehr im Reinen und dadurch glücklicher sein. Wenn man eine kleine Speckrolle hat, sollte man das akzeptieren, das ist überhaupt nicht schlimm!" Sie wisse, dass gesunde Ernährung wichtig sei, aber "eine Pizza zu essen oder sich mal zwei Wochen lang etwas weniger zu bewegen" sei auch völlig in Ordnung.

Die 35-Jährige fühle sich besonders sexy, während sie die entsprechende Musik höre: "Ich komme vom Tanz. Seit ich klein war, tanze ich." Schon als junges Mädchen habe sie mit Ballett angefangen und sei später dann auf Jazzdance und lateinamerikanischen Tänze umgestiegen. Rhythmische Klänge halfen ihr offenbar auch jetzt bei ihrem sexy Fototermin: "Auch hier beim Shooting in Südafrika lief immer Musik im Hintergrund."

wcrART / ActionPress Madeleine Krakor im Mai 2019 in Köln

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Madeleine Krakor im November 2018 in Hürth

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Madeleine Krakor in Köln im Oktober 2019

