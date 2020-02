Zieht Jessica Paszka (29) etwa blank? Die ehemalige Bachelorette präsentiert ihren durchtrainierten Körper gerne im Netz und zeigt viel Haut. Sie polarisiert dabei vor allem mit tiefausgeschnittenen Oberteilen, die ihren Fans nur noch wenig Raum für Fantasie lassen. Oder sie setzt auf hautenge Kleider, die ihre Kurven perfekt in Szene setzen. Jetzt scheint die Power-Frau ihre Klamotten allerdings komplett abgelegt zu haben: Jessica posiert nackig im Bett!

In ihrer Instagram-Story teilte die brünette Beauty einen kurzen Clip aus ihrem Schlafgemach und gab sich dabei besonders freizügig. Das Video zeigt Jessica nur mit einer Decke umhüllt im Bett liegend. An ihrer Silhouette ist deutlich zu erkennen, dass die Influencerin weder ein Nachthemd, noch Unterwäsche trägt. Daraufhin wurde sie von einem Fan gefragt, was sie zum Schlafen tragen würde. "Also ich schlafe immer mit Pyjama ein und morgens, ich weiß auch nicht, ich ziehe mich immer im Schlaf aus", erklärte sie.

Ob bei diesem Anblick wohl ein Mann widerstehen kann? Zumindest die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin hat genaue Vorstellungen von ihrem Traumpartner. "Mir sind innere Werte viel wichtiger!" Sie schaue zwar auf ihr eigenes Äußeres, aber bei der Partnersuche stünden "ein gutes Herz, eine reine Seele und Ehrlichkeit" im Vordergrund, verriet sie im Netz.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Februar 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka in Los Angeles

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

