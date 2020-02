Was für ein süßes Geschenk! YouTube-Star Bianca Claßen (27) feierte am Donnerstag ihren 27. Geburtstag und ließ damit ein aufregendes Lebensjahr hinter sich. Nicht nur beruflich, auch in Bibis Familie war einiges los. So machte Baby Lio (1) beispielsweise seine ersten Schritte. Zu ihrem Ehrentag bekam Bibi nun Glückwünsche von ihrer kleinen Familie: Ihr Mann Julian (26) und ihr Sohn schenkten ihr einen riesigen Blumenstrauß.

Auf Instagram teilte die Influencerin ein Bild von ihrer blumigen Geburtstagsüberraschung: Die bekam sie nicht nur von ihrem Mann überreicht, auch Sohn Lio hatte eine kleine Rose für seine Mutter in der Hand. Dem Anlass entsprechend strahlten alle drei über das ganze Gesicht und Bibi drückte ihre Freude auch unter dem Post mit folgenden Zeilen aus: "Ich wurde heute von meinen beiden Männern mit Blumen überrascht." Sie wolle den Tag entspannt gestalten und einen Spaziergang an der frischen Luft machen. "Danach kommt meine Familie zum Kaffee und Kuchen und heute Abend gehen Juli und ich ins Kino."

Im nächsten Jahr dürfte Bibi eine Person mehr zum Geburtstag gratulieren. Denn die 27-Jährige ist aktuell in der 33. Schwangerschaftswoche. Im März soll ihr zweites Kind, eine Tochter, zur Welt kommen.

Instagram / bibisbeautypalace Bianca und Julian Claßen mit ihrem Sohn Lio

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Bianca und Lio Claßen im Februar 2020

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen

