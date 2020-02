Jeremy Meeks (36) ist einer der erfolgreichsten Male-Models dieser Welt. Mit seinem unverwechselbaren Look und seiner Knast-Vergangenheit bricht der Amerikaner reihenweise Frauen-Herzen. Promiflash traf den 35-Jährigen vor wenigen Tagen auf der Lambertz Monday Night – und auch die prominenten Damen auf dem roten Teppich kamen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Superlieber Kerl, ich freue mich auch, ihn gleich wiederzusehen", zog Laufstegschönheit Anna Hiltrop ihr Fazit. Aber auch Ex-Dschungel-Königin Evelyn Burdecki (31) war ziemlich begeistert: "Also es ist schon ein bildhübscher Mann."



