In der fünften Folge von Der Bachelor hatte Kandidatin Linda Reschke einen Kuss von Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) verweigert. Kurz darauf schickte der Junggeselle die 24-Jährige nach Hause! Promiflash hat bei einigen ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten nachgehakt, was sie von dieser Aktion halten. Und so viel sei schon mal verraten: Die Reaktionen hätten kaum unterschiedlicher sein können. Vor allem Janika Jäcke (31) findet in ihrem Statement ziemlich klare Worte...



