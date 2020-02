Emotionaler Tränenausbruch bei Sarah (28) und Dominic Harrison (28)! Anfang Februar verkündeten die beiden Influencer überglücklich, zum zweiten Mal Nachwuchs zu erwarten. In einem rührenden YouTube-Video ließen die Web-Stars ihre Community jetzt an dem bewegenden Moment teilhaben, in dem sie von den Baby-News erfahren haben: Nach mehreren negativen Tests erhielt das Paar die guten Nachrichten während eines Dubai-Urlaubs! "Wir haben es einfach geschafft. Mia, du bekommst ein Geschwisterchen!", weinte Sarah vor Freude. Doch die Harrisons sind nicht das einzige Netz-Paar, dass seine Reaktion auf die Schwanger-News live dokumentierte: Promiflash zeigt euch weitere, hinreißende Eltern-Offenbarungen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de