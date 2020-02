Heiß, heißer, Jennifer Lopez (50)! Die Musikerin sorgte beim 54. Super Bowl am vergangenen Sonntag für einen echten Wow-Moment: Gemeinsam mit Shakira (43) performte die Sängerin in der Halbzeit des US-Sportereignisses ihre größten Hits – und präsentierte ihre knackigen Kurven! Viele Zuschauer fragten sich anschließend, wie sich die zweifache Mutter mit 50 Jahren so fit hält. J.Los Body-Gemeimnis? Eine Kombination aus intensiven, täglichen Work-outs, ausgewogener Ernährung und ihrem Verlobten Alex Rodriguez (44) als Gym-Buddy!



