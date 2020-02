Jasmin Wagner (39) will keinen Nachwuchs – und damit ist sie nicht allein! Die 90er-Jahre-Ikone ist seit knapp fünf Jahren mit dem Schweizer Unternehmer Frank Sippel verheiratet. Kinder hat das Paar nicht, in Interviews wird die Sängerin jedoch oft darauf angesprochen. Zwar hat sie Verständnis für die Baby-Frage, trotzdem ärgert sie sich: "Wozu haben wir Frauen denn dafür gekämpft, uns beruflich verwirklichen zu können, warum ist das nicht auch was wert? Und momentan empfinde ich es als etwas spießig, dass man denkt, es wird geheiratet, also müssen jetzt die Kinder kommen, sonst ist etwas komisch. Das verstehe ich nicht", sagt sie in einem Interview mit Promiflash. Ihre Einstellung teilen auch andere Promi-Damen wie Ruth Moschner (43) und Anastasia Zampounidis (51).

