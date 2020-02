Daniela Katzenberger (33) möchte wieder so aussehen wie 2016 – als sie ihrem Liebsten Lucas Cordalis (52) das Jawort gegeben hat! Über die Weihnachtsfeiertage schlemmte die Wahl-Mallorquinerin was das Zeug hält, nun sollen die ungeliebten Extra-Pfündchen mithilfe von Training und Diät-Shakes verschwinden. Und Danis Körperziel ist gar nicht so schwer erreichbar: Um die fünf Kilo sollen verschwinden, damit sie ihr Idealgewicht von circa 60 Kilo auf den Rippen hat. Aber egal, wie viel die Kultblondine abspeckt, sie ist sich durchaus darüber bewusst, dass ihre Hater sie immer wegen ihrer Figur kritisieren werden, wie sie in einem ehrlichen Body-Talk in ihrer Instagram-Story verrät: "Ich weiß noch von früher, da hatte ich wie gesagt 57 Kilo, selbst da haben mir die Leute gesagt, ich bin zu fett und müsste abnehmen." Von öffentlichem Druck will sich die 33-Jährige deshalb aber trotzdem nicht einschüchtern lassen.



