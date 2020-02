Was ist das Erfolgsrezept von Heidi Klums Show Germany's next Topmodel? Die Modelsuche der 46-Jährigen findet einfach kein Ende. Mittlerweile läuft die 15. Staffel des Castingformats – und es ist noch lange nicht Schluss! Im Mai 2019 verkündete die Model-Mama: GNTM soll noch sechs weitere Jahre laufen! Doch warum ist und bleibt die Sendung so beliebt? Die Laufstegbeautys Enisa Bukvic und Theresia Fischer (27) nahmen in der Vergangenheit an dem Format teil. Sie nennen im Promiflash-Interview zwei Entwicklungen, die für die Sendung gut seien: Es gibt mehr Vielfalt unter den Kandidatinnen und es gibt seit zwei Jahren wechselnde Juroren.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de