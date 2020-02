Diese Nachricht kam überraschend! Seit 2013 ist Ekaterina Leonova (32) aus dem Cast von Let's Dance kaum noch wegzudenken. Als Tänzerin drillte sie schon so einige prominente Herren und schaffte letztendlich das, was keinem Profi zuvor gelungen war: Sie gewann die Show dreimal in Folge! Zu einem vierten ersten Platz wird es aber nicht kommen. RTL gab nun bekannt, dass Ekaterina in der kommenden Staffel nicht mehr als Mentorin dabei sein wird.



