Tom Beck (41) und Chryssanthi Kavazis (31) Leben hat sich auf den Kopf gestellt! Seit November sind die Schauspieler Eltern – ihr Sohnemann hält die beiden richtig auf Trab! Ob der 41-Jährige bei seinen Vater-Pflichten wohl unter Schlafentzug leidet? Promiflash traf den Schauspieler bei der Premiere von "Nightlife" und hakte nach: "Ach, es geht eigentlich. Die erste Phase war natürlich, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, aber ist okay, ist okay. Klar wird der wach, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass man mehr Schlaf kriegt, wenn man Kinder in die Welt setzt. Von daher bin ich da schon gewappnet."



