Adele (31) begeistert mal wieder mit ihrer krassen Body-Transformation! Bereits vor einigen Monaten hat sie mit einem Schnappschuss für Schlagzeilen gesorgt. Denn bis vor Kurzem hatte die Oscar-Preisträgerin noch eine fülligere Figur. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki aber zeigte sie sich ausgesprochen erschlankt. Viele User erkennen das britische Stimmwunder auf diesen Bildern kaum wieder und äußern sich skeptisch dazu. Diese Meinungen dürften Adele aber wenig interessieren, schließlich scheint ihr die Veränderung sichtlich gutzutun, wie nun ein aktuelles Foto beweist. So legte sie bei der Oscar-Afterparty von Beyoncé (38) und Jay-Z (50) nämlich einen echten Wow-Auftritt hin: In einem hautengen Leopardenkleid präsentiert sie ihre Minitaille und setzt mit einer Hochsteckfrisur ihr schmales Gesicht gekonnt in Szene.



