Ab dem 18. Februar wird es bei RTL wieder heiß – die beliebte TV-Versuchung Temptation Island geht nämlich in die dritte Runde. Wieder mit dabei: Moderatorin Angela Finger-Erben (40). Nachdem der Sender bereits die vier teilnehmenden Paare bekannt gegeben hat, ist nun klar, welche zwölf Hotties die vergebenen Frauen in Wallung bringen sollen. Bei den männlichen TV-Singles ist das eine oder andere bekannte Gesicht dabei.

So zum Beispiel Bastian Lee, der sein Glück nun schon zum dritten Mal im Fernsehen versucht. Man sah den Muskelmann bereits in den Dating-Formaten Love Island und Take Me Out. Bei Letzterem machte auch schon Dominik Jell mit – darüber hinaus sah man den Frankfurter vor Kurzem als Rosenanwärter in der Schweizer Version von Die Bachelorette.

Eingefleischte Trash-Fans könnten außerdem auch sicher etwas mit dem Gesicht von Evgeny Pav anfangen. Der Hobby-Pumper ist des Öfteren in den Social-Media-Beiträgen von "Love Island"-Liebling Mike Heiter zu sehen. Die beiden sind anscheinend gut miteinander befreundet!

TVNOW / Frank Fastner Bastian Lee, Reality-TV-Darsteller

TVNOW / Frank Fastner Julien Momm, "Temptation Island"-Single 2020

TVNOW / Frank Fastner Filippo Aranzulla, "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW / Frank Fastner David Exagera, "Temptation Island"-Boy

TVNOW / Frank Fastner Dennis Stinsonn, "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW / Frank Fastner Florian Selim, "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW / Frank Fastner Evgeny Pav, "Temptation Island"-Boy

TVNOW / Frank Fastner Max Schnabel, "Temptation Island"-Boy 2020

TVNOW / Frank Fastner Mike Cees, "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW / Frank Fastner Diogo Almeida, "Temptation Island"-Kandidat 2020

TVNOW / Frank Fastner Dominik Jell, "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW / Frank Fastner Fatih Belen, "Temptation Island"-Kandidat 2020



