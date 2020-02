Die Big Brother-Kandidaten scheinen sich bereits ziemlich wohl im Container zu fühlen! Am Montagabend sind endlich wieder 14 Abenteuerlustige in das beliebte TV-Experiment gestartet. Vor ihnen liegen 100 Tage auf engstem Raum unter dauerhafter Beobachtung. Die vielen Kameras um sie herum haben die ersten Teilnehmer wohl schon vergessen: An Tag zwei kommt es zwischen Rebecca und Denny zu einem munteren Sex-Talk!

Während die Mitbewohner gemeinsam ihr neues Zuhause erkunden, plaudern sie über ihre Ängste im Bezug auf ihre bevorstehende "Big Brother"-Zeit. Als Rebecca von Denny wissen will, ob er ein Problem damit habe, dass Sex in der TV-WG womöglich zu kurz kommt, nimmt der Profi-Boxer kein Blatt vor den Mund: "Ich kann auch mal ein paar Wochen warten zur Not, vorm Wettkampf warte ich manchmal sogar fünf Wochen."

Außerdem erklärt Denny: "Wenn du dich halt im Sport anstrengst, verballerst du als Mann dein Testosteron." Er ist sich sicher: "Das machen alle Profi-Sportler so mit dem Entzug." Rebecca freut sich anscheinend über die Offenheit, behält ihr Sexleben aber für sich.

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Bewohnerin Rebecca

SAT.1 Pat, Denny, René, Cedric, Mareike und Rebecca im "Big Brother"-Blockhaus

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Bewohner Denny

