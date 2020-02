Jetzt springt Pietro Lombardi (27) für seine Ex-Frau in die Bresche. Sarah Lombardis (27) ehemaliger Partner Roberto erhob am Sonntag schwere Vorwürfe gegen die Sängerin: Er habe via Social Media von dem Beziehungsende erfahren, betonte er in einem Interview. Worte, die Pietro wütend machen! Auf Instagram stellt der Musiker klar: "Ich hab nie was gegen Roberto gehabt, aber diese Sache ist echt sehr mies, Mann."



