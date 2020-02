Freshtorge (31) hatte nicht unbedingt den besten Start ins Filmgeschäft: Der erste Streifen des YouTubers, "Kartoffelsalat – Nicht fragen!", galt 2015 als schlechtester Film aller Zeiten. Dennoch hat sich der Netz-Promi Ende vergangenen Jahres nochmal getraut und eine Fortsetzung gedreht – bei "Kartoffelsalat 3" handelt es sich um ein Musical! Promiflash traf den Cast beim Screening des Films im YouTube Space in Berlin und sprach neben Torge unter anderem mit der Sängerin und Darstellerin Nicole Cross über das Werk und warum es so viel besser ankommt als der von der Kritik verrissene Vorgänger. "Ich denke, es ist nochmal ganz was anderes. Kann man nicht vergleichen", sagte sie.



