Überraschende Schlagzeilen um Michelles (47) Liebesleben! Nur kurz, nachdem die Schlager-Sängerin sich im Jahr 2018 von Feuerherz-Mitglied Karsten Walter (26) getrennt hatte, waren Bilder mit einem neuen Mann an ihrer Seite aufgetaucht – Filmregisseur Daniel Zlotin. Zu einer Beziehung hatten die beiden sich jedoch nie öffentlich bekannt. Nun ranken sich neue, ziemlich pikante, Liebes-Gerüchte um die ehemalige DSDS-Jurorin: Michelle soll seit einigen Wochen wieder auf Wolke sieben schweben – und zwar ausgerechnet mit dem Ex-Freund ihrer 19-jährigen Tochter!

Das berichtete ein Vertrauter der Musikerin nun gegenüber Bild. Ihr angeblicher neuer Partner ist sieben Jahre jünger als sie, heißt Steve und soll über Michelles Tochter Marie-Louise in ihr Leben getreten sein: "Michelle hat ihrer Tochter den Freund ausgespannt", betont die Quelle. "Steve war sogar noch mit Marie-Louise zusammen, als er und Michelle sich nach einer Fernsehsendung schon das Hotelzimmer teilten. Marie wusste von nichts."

Für die 19-Jährige sei eine Welt zusammengebrochen, als sie von der Liaison erfahren hat – Marie-Louise fühle sich von beiden Seiten schwer betrogen. Aktuell soll Funkstille zwischen Mutter und Tochter herrschen. Michelle wollte sich auf Anfrage des Mediums nicht zu den Vorwürfen äußern. Ihr angeblicher Freund dementierte eine Beziehung: "Wir sind nur befreundet."

